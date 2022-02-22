"Никита – топ? Да, он отличный вратарь. Думаю, он вполне может стать первым номером с сборной. Почему нет? Никита – современный голкипер. Его последний год в "Буде" – просто фантастика. У него прекрасная физическая форма, он хорош в игре ногами, да и в принципе техничный для вратаря", - приводит слова Ботхейма Sport24.
В завершившемся сезоне чемпионата Норвегии Никита Хайкин провел 29 матчей, пропустив 23 мяча и 13 раз оставив ворота "сухими". Также Хайкин во второй раз подряд стал чемпионом Норвегии. По оценке портала Transfermarkt рыночная стоимость вратаря составляет 1,5 млн евро.
В прошлом году он впервые получил вызов в сборную России, но пока не дебютировал в составе национальной команды. Сообщалось, что интерес к Хайкину проявляет "Зенит" и несколько английских клубов.
Ботхейм: Хайкин отличный вратарь. Думаю, он вполне может стать первым номером в сборной России
Новичок "Краснодара" Эрик Ботхейм оценил уровень российского голкипера Никиты Хайкина, с которым ранее вместе выступал за "Буде-Глимт".
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