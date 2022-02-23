Чепчугов высказался в ответ на просьбу объяснить странные посты, появляющиеся на его странице в "Инстаграме".
"Разделение моей души и любви, деятелей политических, приведет к совершенству, данное от Бога. Ибо говорю не от себя, а от Бога, который спустил меня к вам! Мне не хватает внимания? Людям не хватает веры в Бога, а когда придет - будут ли готовы?" - сказал Чепчугов.
Напомним, в январе Чепчугов заявил о завершении карьеры футболиста. Минувшим летом он возобновил карьеру после трехлетнего перерыва и играл за вторую команду "Енисея" в ФНЛ-2.
Отметим, что Чепчугов наиболее известен по выступлениям в составе ЦСКА. Он играл в московской команде в 2010-2017 годах.
Источник: Спорт-Экспресс
Чепчугов - о своих постах в "Инстаграме": говорю не от себя, а от Бога
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов объяснил свои посты в "Инстаграме".
Фото: ЦСКА