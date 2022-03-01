Ограничения авиасообщения для аэропорта Краснодара продлены до 8 марта. "Краснодар" 7 марта должен принять "Урал"

Руководство аэропорта Краснодара продлило временные ограничения на прием и отправку самолетов до 03:45 8 марта.

Фото: ФК "Краснодар"