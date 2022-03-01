"По решению авиационных властей временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Краснодар продлено до 03:45 8 марта 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, которое приводит ТАСС.
Отметим, что 7 марта, должен состояться матч 20-го тура Российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Урал".
Напомним, в южных регионах России ограничена работа аэропортов. Ограничения вступили в силу 24 февраля, и действуют до 2 марта. По этой причине были перенесены домашние матчи "Ростова" и "Краснодара" в 19-м туре РПЛ.
Ранее "Ростов" объявил, что матч 20-го тура чемпионата России против "Сочи" состоится в соответствии с календарем.
Матч 20-го тура РПЛ "Ростов" - "Сочи" состоится в соответствии с календарем
Ограничения авиасообщения для аэропорта Краснодара продлены до 8 марта. "Краснодар" 7 марта должен принять "Урал"
Руководство аэропорта Краснодара продлило временные ограничения на прием и отправку самолетов до 03:45 8 марта.
Фото: ФК "Краснодар"