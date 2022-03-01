— Готов ли я остаться в Москве? Конечно! — цитирует футболиста "СЭ".
28-летний Н'Жи в нынешнем сезоне отдал три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста истекает в 2023 году. Рыночная стоимость камерунца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.
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Камерунский нападающий "Динамо" Н'Жи готов остаться в Москве
Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи заявил, что готов остаться в столице России.
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