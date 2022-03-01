Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Алания
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.3
Сочи
18:00
ЦСКАНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.95
Спартак
20:00
КубаньНе начат
П1 1.26X 5.8П2 12

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.15X 3.1П2 2.5

Кубок Англии

Новости
Лутон
22:15
ЧелсиНе начат
П1 8.2X 5.2П2 1.38
Саутгемптон
22:30
Вест ХэмНе начат
П1 2.36X 3.5П2 3.05
Ливерпуль
23:15
НорвичНе начат
П1 1.2X 7.4П2 14

Кубок Испании

Новости
Валенсия
23:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3.1П2 2.6

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
23:00
ЮвентусНе начат

Кубок Германии

Новости
Ганновер
20:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 7X 5П2 1.4
Гамбург
20:30
КарлсруэНе начат
П1 1.58X 4.4П2 5.2
Бохум
22:45
ФрайбургНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.33

Кубок Франции

Новости
Нант
23:15
МонакоНе начат
П1 3.35X 3.25П2 2.32
Сделать ставку

Камерунский нападающий "Динамо" Н'Жи готов остаться в Москве

Нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи заявил, что готов остаться в столице России.
Фото: Getty Images
— Готов ли я остаться в Москве? Конечно! — цитирует футболиста "СЭ".

28-летний Н'Жи в нынешнем сезоне отдал три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах. Контракт футболиста истекает в 2023 году. Рыночная стоимость камерунца оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллиона евро.

Кто из легионеров ушел или остается в РПЛ, Россию могут лишить показа Лиги чемпионов. Главное к утру 2 марта


Теги: Динамо Н'Жи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

УЕФА не будет назначать российских судей на матчи еврокубков и сборных 1
Скопинцев: игроки "Динамо" почувствовали вкус побед, это пойдет нам в плюс перед дерби
Источник: тренерский штаб "Акрона" во главе с испанцем Трибульетчем не приехал в Россию после сборов
Федун: есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать "Спартак" 5
Мексиканец Тавано расторг соглашение с "Акроном" спустя 4 дня после подписания контракта 1
СМИ: владелец "Спартака" Федун потерял до 80% своего состояния 17
86-летнему швейцарскому миллиардеру Виссу предложили купить "Челси" 5
Селюк рассказал, что все его футболисты остаются в России
Гвардиола высказался о возможном борьбе "Манчестер Сити" за "требл"
Головин не попал в заявку "Монако" на матч Кубка Франции с "Нантом"
"Марсель" готовится выкупить права на полузащитника "Арсенала"
"Боруссия" заинтересована в подписании нападающего "Челси"
Хамес: "Реал" не позволил мне уйти в "Атлетико". Все было почти готово
"Барселона" интересуется полузащитником "Монако"
Камерунский нападающий "Динамо" Н'Жи готов остаться в Москве 2
"Челси" может продать Анджорина, чтобы освободить средства на трансферы
Языджи не покинет ЦСКА заранее
Кто из легионеров ушел или остается в РПЛ, Россию могут лишить показа Лиги чемпионов. Главное к утру 2 марта
Мбаппе получит бонус в 100 млн евро и зарплату в 50 млн, если подпишет контракт на 2 года с "ПСЖ" 2
"Бавария" заинтересована в подписании полузащитника "Аякса"
Кубок России вернулся! «Динамо» вполнакала прошло «Нижний Новгород» и ждет остальных в четвертьфинале
Фернандиньо отдал Зинченко капитанскую повязку перед матчем. Украинец впервые стал капитаном "МС" 11
Черчесов прокомментировал выход "Ференцвароша" в 1/2 финала Кубка Венгрии
"Ференцварош" Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии 4
Дзюба ответил на критику украинского защитника "Эвертона" Миколенко 7
Орлов: летом "Зениту" надо обязательно покупать вратаря 7
"Ростов" сделал бесплатным вход на матч против "Сочи"
Чемпионат Украины может быть доигран на территории Польши, Румынии и Венгрии 2
Шварц: Ордец является частью "Динамо", я его полностью понимаю и поддерживаю 7
СМИ: Абрамович получит предложения о продаже "Челси" на этой неделе
Все новости
-