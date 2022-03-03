В "Химках" поддержали открытие трансферного окна в России из-за отъезда легионеров

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о возможном открытии трансферного окна в России для внутренних переходов из-за ухода легионеров.

Фото: ФК "Химки"





"Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через 10 дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков", - цитирует Терюшкова



Напомним, 1 марта с поста главного тренера "



"Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место, набрав в 19 матчах 14 очков.



Источник: клубы РПЛ просят разрешить внутренние трансферы из-за отъезда легионеров Ранее появилась информация, что ФИФА и УЕФА могут разрешить иностранцам разорвать контракты с клубами РПЛ. Решение могут принять в ближайшие 7-10 дней."Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через 10 дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков", - цитирует Терюшкова Чемпионат Напомним, 1 марта с поста главного тренера " Локомотива " ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. А вчера из "Краснодара" ушел Даниэль Фарке, который так и не провел ни одного официального матча на посту наставника "быков"."Химки" в таблице Российской Премьер-лиги занимают последнее, 16-е место, набрав в 19 матчах 14 очков.