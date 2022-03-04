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Агент Малкома: предложения от "Фламенго" не было. Он и Клаудиньо точно намерены остаться в "Зените"

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, прокомментировал слухи о возможном переходе Малкома во "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее появилась информация об интересе "Фламенго" к ряду бразильских футболистов, выступающих в РПЛ. Сообщалось, что бразильсккийк клуб вышел на контакт с представителями Малкома и Вендела из "Зенита". Кроме того, в сфере интересов "Фламенго" находятся Дуглас Сантос из "Зенита" и Пабло, который, как сообщалось ранее, планирует покинуть "Локомотив".

"Никаких разговоров с "Фламенго" не было, не было никакого предложения. Ни Малком, ни Клаудиньо не общались с другими клубами. Оба точно намерены остаться в "Зените", - приводит слова агента РБ Спорт.

После 19 туров РПЛ "Зенит" является лидером чемпионата. В активе команды Сергея Семака 41 очко. Кроме того, питерцы пробились в четвертьфинал Кубка России, накануне разгромив "КАМАЗ" (6:0).

СМИ: "Фламенго" проявляет интерес к Венделу, Малкому и Дугласу Сантосу

Латиноамериканцы "Зенита" не намерены покидать петербургский клуб


Теги: Малком Клаудиньо Зенит Фламенго
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