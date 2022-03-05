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Кучаев: можно сказать, что полностью адаптировался, отлично чувствую себя в "Рубине"

Полузащитник "Рубина" Константин Кучаев рассказал о том, как прошел процесс его адаптации в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
"Можно сказать, что полностью адаптировался в команде, отлично чувствую себя здесь. Много времени на это не потребовалось, потому что был хорошо знаком и с главным тренером, и со многими ребятами. В матче с "Зенитом", считаю, мы смотрелись очень прилично, вполне могли рассчитывать по крайней мере на ничью", - цитирует Кучаева "Чемпионат".

Напомним, в конце января было объявлено о том, что Кучаев на правах аренды присоединится к "Рубину". Перед уходом Кучаев продлил свой контракт с "армейцами", но у казанского клуба будет право выкупа футболиста.

После перехода полузащитник успел провести по одному матчу в составе казанцев в РПЛ и Кубке России и отличился одной результативной передачей.

В следующем туре "Рубин" сыграет с "Ахматом". Встреча состоится 7 февраля в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.


Теги: Кучаев Рубин ЦСКА Зенит
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