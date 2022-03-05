Игра на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Победный гол армейцев в этой встрече забил турецкий полузащитник Юсуф Языджи на 6-й компенсированной минуте второго тайма. Отметим, что на 42-й минуте ЦСКА получил численное большинство - в стане гостей прямую красную карточку получил защитник Акош Кечкеш.
"Команда обновилась к лучшему. Скукотищи, которая была в первом круге, сейчас нет, играют веселее. Сегодня был очень трудный матч.
Запомнилось, как боковой судья показал аут в пользу ЦСКА, а потом подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство, убожество", - сказал Иванов.
ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на 3-е место в таблице Российской Премьер-лиги. "Нижний Новгород" имея в активе 22 очка располагается на 10-й строчке.
Источник: Sport24
Сергей Иванов после матча ЦСКА - "Нижний Новгород": наше российское судейство - убожество
Специальный представитель президента России Сергей Иванов поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ ЦСКА - "Нижний Новгород".
Фото: ТАСС