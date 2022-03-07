Источник: ФИФА разрешит иностранцам из РПЛ и УПЛ приостановить контракты со своими клубами до июня

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что легионеры из РПЛ получат возможность приостановить контракты с клубами.

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Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду. Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба. Разрешат ли разрывать контракты? Нет, только приостанавливать", - цитирует Зотова



Ранее "



Напомним, ранее появлялась информация, что всем легионерам, которые выступают в РПЛ, могут разрешить разорвать свои контракты с клубами. На текущий момент ФИФА и УЕФА уже отстранили все российские команды от всех турниров под эгидой организаций. В связи с этим

"По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договора до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно.Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду. Но в июне договора начнут действовать дальше, и футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба. Разрешат ли разрывать контракты? Нет, только приостанавливать", - цитирует Зотова "РБ Спорт" Ранее " Краснодар " объявил о том, что контракты с большей частью легионеров команды приостановлены. В эти минуты краснодарцы играют против "Урала", не имея в составе ни одного легионера.Напомним, ранее появлялась информация, что всем легионерам, которые выступают в РПЛ, могут разрешить разорвать свои контракты с клубами. На текущий момент ФИФА и УЕФА уже отстранили все российские команды от всех турниров под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграет против Польши в стыковых матчах к ЧМ-2022, а московский " Спартак " дисквалифицирован из розыгрыша Лиги Европы, где должен был сыграть против "РБ Лейпцига".