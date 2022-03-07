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Гендиректор "Зенита" Медведев: "Уфа" - непростой соперник. Хороший состав, пешком ее не обыграешь

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал итоги матча сине-бело-голубых против "Уфы" (2:0) в матче 20 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Уфа" - очень непростой соперник, у нее очень хороший состав. В команде остались основные легионеры, что очень важно. Команда боролась, и, конечно, пешком ее не обыграешь. Сейчас на классе никого не обыграешь. "Зенит" перестроился в перерыве и начал играть так, как должен был с первых минут. Голы были неизбежны, и неважно, как мячи залетели, - передает слова Медведева ТАСС.

Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Уфа" завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Забитыми голами в составе петербургского клуба отличились Данил Круговой на 51 минуте и Малком на 67 минуте, при этом оба гола были забиты с рикошетами от защитников гостей. Эта победа позволила "Зениту" упрочить свое лидерство в турнирной таблице, набрав 44 очка, и оторваться от московского "Динамо" на дистанцию 5 очков.


Теги: Зенит УФА Медведев
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