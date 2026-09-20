Васильев похвалил Батракова за поступок после матча с "Трабзонспором"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил поступок Алексея Батракова после матча "Галатасарая" с "Трабзонспором".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Поступок Алексея – это достойный и очень хороший пример для подражания. Он говорит о том, что Батраков уважает болельщиков.