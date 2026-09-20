Васильев похвалил Батракова за поступок после матча с "Трабзонспором"

"Поступок Алексея – это достойный и очень хороший пример для подражания. Он говорит о том, что Батраков уважает болельщиков.Естественно, игрокам надо отдавать им дань уважения, некоторые из них полжизни кладут на то, чтобы ездить за своими кумирами и болеть за них", - сказал Васильев "РИА Новостям".
Вчера, 19 сентября, стамбульский "Галатасарай" потерпел разгромное поражение в матче 6-го тура Суперлиги с "Трабзонспором" - 0:4. Победу хозяевам принес хет-трик нападающего Мохамеда Салаха и гол левого вингера Ноа Савьолу.
Как сообщают СМИ, российский полузащитник Алексей Батраков стал единственным игроком "Галатасарая", который подошел к трибуне болельщиков и поаплодировал им.