Газинский высказался об игре Сперцяна за саудовский "Аль-Ахли"

"Мне сложно оценивать дебютные матчи Сперцяна в Саудовской Аравии, потому что не смотрю - нет возможности следить за этой лигой. Но очень рад, что у Эдика получается.Сперцян показывал серьёзный уровень здесь, в РПЛ, но уровень саудовского чемпионата я не понимаю. Есть команды большие, где играют и звёзды футбола, а другие…" - сказал Газинский "Чемпионату".
Эдуард Сперцян перешел из "Краснодара" в "Аль-Ахли" 22 июля. В текущем сезоне за новый клуб атакующий полузащитник уже успел провести 11 матчей, забить 3 гола и отдать 4 результативные передачи. Соглашение армянского футболиста с саудовским клубом рассчитано до конца июня 2030 года.