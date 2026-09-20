Газинский высказался об игре Сперцяна за саудовский "Аль-Ахли"

Бывший футболист "Краснодара" Юрий Газинский высказался о выступлениях Эдуарда Сперцяна за новый клуб.

Фото: личный архив Эдуарда Сперцяна

"Мне сложно оценивать дебютные матчи Сперцяна в Саудовской Аравии, потому что не смотрю - нет возможности следить за этой лигой. Но очень рад, что у Эдика получается.