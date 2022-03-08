— Прошло всего три матча, так что пока не хотелось бы каких-то громких высказываний. Показательным будет итог — как в чемпионате, так и в Кубке, а не последующие несколько игр, — цитирует Парфенова "РБ Спорт".
Итальянский специалист Ваноли Паоло возглавил российскую команду в декабре 2021 года, сменив на этой должности португальского тренера Руя Виторию.
Московский "Спартак" занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги девятое место с 26 очками.
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Парфенов высказался о "Спартаке" Ваноли
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о команде под руководством Паоло Ваноли.
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