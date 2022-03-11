— В дерби со "Спартаком" произошло непоправимое. В дело вмешался судья Карасев...
Карасеву надо было сломать игру — и он сломал ее. Но видим, была поставлена задача — "Динамо" надо валить на всякий случай, чтобы не зазнавались, — цитирует Добровинского "СЭ".
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо" и "Спартаком" главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил защитника хозяев Гильермо Варелу в добавленное к первому тайму время за вторую жёлтую карточку. "Динамо" в меньшинстве не сумело отыграться и проиграло матч со счётом 0:2.
"Возможно, вышли с мыслью: "мы всех разорвем". Добровинский — о поражении "Динамо" от "Спартака"
"Карасеву надо было сломать игру — и он сломал ее". Добровинский — о матче "Динамо" - "Спартак"
Болельщик "Динамо", адвокат и юрист Александр Добровинский прокомментировал судейство Сергея Карасева в московском дерби со "Спартаком" (0:2).
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