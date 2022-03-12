"Зенит" в этом сезоне вновь станет чемпионом - уверен на миллион процентов, нет никаких сомнений. Думаю, в тройке еще будут "Спартак" и "Динамо". Московские клубы в последних матчах выглядят хорошо", - сказал Петржела.
Также чешский специалист прокомментировал возможный мораторий на вылет клубов из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
"Решение клубов РПЛ мне понятно, это вынужденное решение. Я в принципе солидарен с клубами. Но сейчас завершать чемпионат нельзя, люди не смогут без футбола, надо доиграть этот сезон", - добавил Властимил.
В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 20 матчах подопечные Семака набрали 44 очка. На 5 очков сине-бело-голубые опережают "Динамо" (39 очков). Тройку замыкает "Сочи" (37 очков). "Спартак" на данный момент занимает 9-ю строчку, имея в своем активе 26 очков.
В пятницу, 11 марта, клуба РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Это предложение должен утвердить РФС. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят.
Источник: РБ Спорт
Петржела: "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне - уверен на миллион процентов. "Спартак" будет в тройке
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился прогнозом на конец сезона РПЛ.
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