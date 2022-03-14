Слуцкий: если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о том, что будет делать, если РФС дисквалифицирует его за критику арбитра матча с "Ростовом" (1:2) Виталия Мешкова.

Фото: ФК "Рубин"





Напомним, сегодня " "Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать? Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать?" - приводит слова Слуцкого "СЭ" Напомним, сегодня " Рубин " дома уступил "Ростову" (1:2). На 18-й минуте арбитр встречи Виталий Мешков удалил форварда хозяев Виталия Лисаковича, показав ему прямую красную карточку. После матча главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что Мешков "устроил бенефис", а также что "такие люди губят футбол".