Сбор национальная команда проведет с 21 по 27 марта в Москве. Планируется, что во время сбора подопечные Валерия Карпина проведут матч с молодежной сборной России.
"Я сначала думал, что это не окончательный список. Раз окончательный, тогда будем поздравлять Влада [Сарвели] и меня. Конечно, матч с молодежкой - это не отборочные игры, но сборная есть сборная.
Команда все равно должна собираться в паузы, что-то наигрывать, чтобы ребята просто не забывали, что можно попасть в сборную, а это не так часто бывает. Считаю, что всё равно нужно собираться, тренироваться", - цитирует Зиньковского Metaratings.
Полузащитник Антон Зиньковский впервые попал в состав сборной России, ранее Валерий Карпин включал его в расширенный список команды. 25-летний футболист защищает цвета самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне россиянин провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 5 результативных передач. Контракт Зиньковского с "Крыльями" рассчитан до конца 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 млн евро.
"Национальная команда должна собираться, даже если нет международных матчей". Зиньковский - после вызова в сборную
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал свое попадание в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор.
Фото: РПЛ