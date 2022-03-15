С 29-летним футболистом подписано соглашение до конца нынешнего сезона. В начале марта Полярус ушёл из грозненского "Ахмата" по семейным обстоятельствам.
В нынешнем сезоне на счету Поляруса 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых полузащитник отметился двумя голами.
Источник: пресс-служба "Брук-Бет Термалицы".
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Экс-игрок "Ахмата" Полярус стал игроком польской команды
Украинский полузащитник Артем Полярус подписал соглашение с польским клубом "Брук-Бет Термалица".
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