Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
П1 2.1X 2.75П2 4.45
Аякс
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
П1 1.32X 5.1П2 8.5
Сделать ставку

Экс-игрок "Ахмата" Полярус стал игроком польской команды

Украинский полузащитник Артем Полярус подписал соглашение с польским клубом "Брук-Бет Термалица".
Фото: Getty Images
С 29-летним футболистом подписано соглашение до конца нынешнего сезона. В начале марта Полярус ушёл из грозненского "Ахмата" по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне на счету Поляруса 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых полузащитник отметился двумя голами.

Источник: пресс-служба "Брук-Бет Термалицы".

Мамин: во втором тайме полностью переиграли "Ахмат", но не забили. Осадочек остался


Теги: Ахмат Полярус
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Заика: о том, что попал в сборную, мне сказала жена
Клубы РПЛ могут обсудить возвращение чемпионата на систему "весна-осень" 1
Шунин: все говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так
"Новая глава". Крыховяк прокомментировал переход в АЕК 7
СМИ: Сильвестр Игбун покинул "Нижний Новгород" 3
"Аякс" - "Бенфика": стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Роналду - в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико"
Хачатурянц: уход Перейры не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства РФС
Наумов - о составе сборной России: Карпин выбрал лучших. Думаю, что Валера все правильно делает эксклюзив
Матч Лиги чемпионов "Лилль" - "Челси" состоится, несмотря на санкции против Абрамовича 1
Николай Иванов вошел в состав ЭСК РФС
Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 7
Перейра: благодарю РФС и надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться к взаимодействию 1
В РФС прокомментировали решение CAS по апелляции на отстранение сборных и клубов от турниров УЕФА 1
Официально: Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС 7
"Краснодар" сообщил, что Крыховяк приостановил действие контракта с клубом в одностороннем порядке до 1 июня 1
Нападающий "Химок" Ламкель Зе уехал из России и расторг контракт с командой 2
Милонов — о Дзюбе: он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну
Экс-игрок "Ахмата" Полярус стал игроком польской команды
Ребров — о Ваноли: почему он не уехал? Паоло показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации 1
Пабло на русском попрощался с болельщиками "Локомотива" 1
Сарвели оценил свой вызов в сборную России
Источник: CAS оставил в силе решения УЕФА по отстранению сборной России 19
Колосков — о невызове Облякова в сборную России: он застыл в своем развитии. Никакого прогресса 6
В "Сочи" прокомментировали вызов Заики в сборную России 1
Полузащитник "Краснодара" Крыховяк перешел в АЕК 5
Колыванов: Заика, Зиньковский, Сарвели заслужили вызов в сборную России
Булыкин: если Дзюба будет хорошо играть и забивать, то его 100% опять вызовут в сборную России 5
Осипенко: не знал о вызове в сборную России. Рад этому
Ал. Мостовой: сборы для сплочения команды? Не надо говорить глупостей. Сплачивать команду нужно было перед Хорватией 8
Все новости
-