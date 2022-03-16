"Понятно, что был расстроен. Молодёжная сборная России, за которую я выступаю, боролась за первое место в отборочной группе. Основная сборная имела шанс выйти на чемпионат мира. И просто так нас взяли и убрали. Понятно, что все расстроены", - приводят слова Прохина "Известия".
Напомним, ФИФА и УЕФА ранее объявили об отстранении российских команд от всех матчей под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграет против Польши в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022. Поляки автоматически вышли в финал стыков, где их соперником станет победитель пары Швеция - Чехия.
Сборная России с 21 по 27 марта проведет тренировочный сбор в Москве. Ожидается, что соперником подопечных Валерия Карпина станет молодежная сборная России.
Прохин: молодежка боролась за первое место в отборе, основная сборная могла выйти на ЧМ. И нас просто убрали
Защитник "Сочи" Данила Прохин высказался об отстранении российских команд от международных соревнований.
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