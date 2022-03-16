По сведениям источника, игроки откликнулись на просьбу руководства клуба и пошли на понижение жалованья. У кого-то зарплата сократится в два раза, у кого-то — в три. Не сообщается, на какой период будет действовать это сокращение.
Напомним, "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами. С Виктором Классоном и Реми Кабеллой соглашения были разорваны. Также команду покинул тренерский штаб во главе с немецким специалистом Даниэлем Фарке.
В 20 матчах чемпионата России клуб набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: Матч ТВ.
Источник: российские игроки "Краснодара" согласились на понижение зарплаты в 2-3 раза
Российские футболисты "Краснодара" согласились на понижение заработной платы.
Фото: Чемпионат