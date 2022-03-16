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Матыцин ответил на вопрос о возможности включения в РПЛ клубов из Белоруссии, Казахстана, Армении, Крыма, ДНР и ЛНР

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о возможности международного расширения Российской премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
- Могут ли в случае расширения РПЛ, о желательности которого заявили клубы лиги, присоединиться клубы из Белоруссии, Казахстана, Армении, а также из Крыма, ДНР и ЛНР? Мы будем ждать предложений от РФС, РПЛ. Что касается нормативно-правового регулирования со стороны Минспорта, то мы готовы оказать максимально оперативное содействие, - передает слова Матыцина Matchtv.ru.

Ранее клубы Российской премьер-лиги на общем собрании приняли предложение о расширении лиги с 16 до 18 команд. Для претворения в жизнь это решение должно быть утверждено на исполкоме Российского футбольного союза. В конце февраля 2022 года руководство УЕФА исключило все российские клубы из международных соревнований под своей эгидой, что, в частности, не позволило московскому "Спартаку" принять участие в матчах Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг".


Теги: РПЛ Матыцин
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