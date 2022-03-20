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Уфа
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен
ЦСКА
6 - 1 6 1
РубинЗавершен
Сочи
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Крылья Советов2 тайм
П1 8.25X 3.5П2 1.52
Динамо
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РостовНе начат
П1 1.48X 4.4П2 7.4

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Томь
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ВильярреалНе начат
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Сельта
18:15
БетисНе начат
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Севилья
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Реал
23:00
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Венеция
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Ювентус
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Эмполи
1 - 0 1 0
Верона1 тайм
Рома
20:00
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Болонья
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П1 4.2X 3.65П2 1.89

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РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
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Вольфсбург
19:30
БайерНе начат
П1 3.1X 3.55П2 2.3
Кёльн
21:30
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Монако
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ПСЖЗавершен
Ренн
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Метц1 тайм
Анже
0 - 0 0 0
Брест1 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Бордо
0 - 0 0 0
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"У Бруно небольшая мышечная проблема". Агент - об отсутствии Фукса в заявке на игру с "Рубином"

Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса объяснил отсутствие футболиста в заявке на игру против "Рубина".
Фото: ПФК ЦСКА
"Почему Бруно отсутствует в заявке на игру с "Рубином" и означает ли это его уход из клуба? Нет, у него небольшая мышечная проблема и ничего больше", - цитирует агента Sport24.

Матч 22-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" пройдет сегодня, 20 марта. Стартовый свисток на "ВЭБ Арене" в Москве прозвучит в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), арбитр ВАР - Игорь Панин (Дмитров).

Защитник Бруно Фукс в текущем сезоне провел 7 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.

Кучаев - в стартовом составе "Рубина" на матч с ЦСКА


Теги: Фукс ЦСКА Рубин
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