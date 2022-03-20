"Почему Бруно отсутствует в заявке на игру с "Рубином" и означает ли это его уход из клуба? Нет, у него небольшая мышечная проблема и ничего больше", - цитирует агента Sport24.
Матч 22-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА - "Рубин" пройдет сегодня, 20 марта. Стартовый свисток на "ВЭБ Арене" в Москве прозвучит в 14:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), арбитр ВАР - Игорь Панин (Дмитров).
Защитник Бруно Фукс в текущем сезоне провел 7 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.
Кучаев - в стартовом составе "Рубина" на матч с ЦСКА
"У Бруно небольшая мышечная проблема". Агент - об отсутствии Фукса в заявке на игру с "Рубином"
Стефано Кастанья, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса объяснил отсутствие футболиста в заявке на игру против "Рубина".
Фото: ПФК ЦСКА