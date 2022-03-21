— "Динамо" старается играть на чужой половине, создавать давление, прессинговать. Быстрый отбор — и сразу контратака. В этом плане Смолов уступает Тюкавину. Но на данный момент Смолов может более хладнокровно решить эпизод, — приводит слова Колыванова "Спорт день за днем".
32-летний Смолов перешёл в "Динамо" из "Локомотива" в зимнее трансферное окно. Всего в 27 матчах нынешнего сезона нападающий забил 11 голов.
19-летний Тюкавин в 25 матчах отличился семь раз и отдал четыре голевые передачи. Молодой нападающий был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной сборной России.
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Колыванов рассказал, в чем Смолов уступает Тюкавину
Российский специалист Игорь Колыванов сравнил нападающих "Динамо" Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.
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