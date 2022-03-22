СМИ: "Краснодару" не грозит снятие с РПЛ из-за финансовых проблем

"Краснодар" имеет финансовые средства, чтобы продолжить выступать в РПЛ.
Фото: ТАСС
Как сообщает источник, у владельца "Краснодара" Сергея Галицкого достаточно устойчивое финансовое положение, чтобы завершить текущий розыгрыш РПЛ и начать следующий сезон. В связи с этим "Краснодару" пока не грозит снятие с чемпионата.

Напомним, ранее "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступают за клуб. Многие из них уже нашли себе новые команды. Кроме того, сообщалось, что несколько футболистов по просьбе клуба согласились временно снизить свою зарплату в два-три раза.

После 21 матча "Краснодар" занимает пятое место в РПЛ. В активе команды Александра Сторожука, который исполняет обязанности главного тренера, 36 очков.

Источник: "Чемпионат"


Теги: Краснодар Галицкий
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