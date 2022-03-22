"Семак, наверное, лучший тренер в России. Но у него и подбор игроков такой, что иногда футболисты делают работу за него, самые сильные игроки в лиге.
Думаю, он в будущем может тренировать любой клуб АПЛ. Главное — знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у него все нормально", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. С того момента сине-бело-голубые трижды подряд становились победителем чемпионата России. Кроме того, команда один раз побеждала в Кубке России и дважды выигрывала Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне "Зенит" также лидирует в РПЛ после 22 туров. В активе команды Семака 48 набранных очков. На пять очков от питерцев отстает "Динамо", занимающее вторую строчку в турнирной таблице.
Петржела: в будущем Семак может тренировать любой клуб АПЛ
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о нынешнем наставнике питерцев Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"