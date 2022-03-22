Петржела: в будущем Семак может тренировать любой клуб АПЛ

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о нынешнем наставнике питерцев Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак, наверное, лучший тренер в России. Но у него и подбор игроков такой, что иногда футболисты делают работу за него, самые сильные игроки в лиге.

Думаю, он в будущем может тренировать любой клуб АПЛ. Главное — знать английский язык, это важный параметр. Сомневаться в его тренерских качествах не стоит, с этим у него все нормально", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. С того момента сине-бело-голубые трижды подряд становились победителем чемпионата России. Кроме того, команда один раз побеждала в Кубке России и дважды выигрывала Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне "Зенит" также лидирует в РПЛ после 22 туров. В активе команды Семака 48 набранных очков. На пять очков от питерцев отстает "Динамо", занимающее вторую строчку в турнирной таблице.


Теги: Семак Петржела Зенит АПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Мостовой - о сборной: конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная
Осинькин: при таком календаре будет мало игр. Я за 18 команд, надо заполнять лето
Азар недоволен своим положением в "Реале". Он расстроен, что пропустил матч с "Барселоной"
Спортивный директор "Торино": мы обсуждали в лиге договоренность не подписывать игроков из РПЛ 2
Осинькин: на данный момент все легионеры "Крыльев" здесь. Надеемся всех сохранить
Петржела: в будущем Семак может тренировать любой клуб АПЛ 2
"Ньюкасл" заинтересован в подписании Кепы из "Челси"
Жирков: будет логично, если в этом сезоне никто не вылетит 3
Источник: клубы Серии А договорились не подписывать на временные контракты игроков из РПЛ 5
Терюшков: с финансированием у "Химок" все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть сезон 1
Орлов: Языджи далековато до Халка. Посмотрит, не утонет ли он в российском болоте 9
СМИ: "Реал Сосьедад" видит в Шиманьски замену для Ойарсабаля. Клуб уже связался с агентом игрока "Динамо"
Каррера: "Спартаку" пойдет на пользу пауза на матчи сборных 6
СМИ: "Краснодару" не грозит снятие с РПЛ из-за финансовых проблем
Григорян: почему в вопросе расширения РПЛ нужно идти на поводу у клубов? Это что, демократия?
Зарема - об эпизоде с травмой Айртона: для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени! 10
Расширение РПЛ – это возможность спасти российский футбол. РФС не стоит блокировать голосование клубов 2
Смородская: о каком расширении может идти речь? Галицкий заберет деньги из "Краснодара", и уже минус одна команда 8
Евсеев рассказал, что хотел подписать в "Уфу" воспитанника "Зенита" 1
"Урал" сможет доиграть нынешний сезон РПЛ 1
Талалаев выступил за расширение РПЛ
UEFA может запретить трансляцию матчей сборных в России 6
Президент "Урала" рассказал о ходе общего собрания РПЛ
Хачатурянц: тема лимита сейчас неактуальна. Формула 10+15 могла бы вывести на другой уровень
Роман Бабаев – о вероятности смены владельца ЦСКА: есть несколько вариантов 2
Зиньковский: освоился в сборной России совершенно нормально
У "Факела" есть деньги для игры в РПЛ 3
Агент Соу: Али не изъявлял желания уйти из "Ростова"
Орлов: хорошо, что "Зенит" уже сыграл в этом сезоне два матча с ЦСКА 7
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 35
Все новости
-