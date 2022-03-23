"Влияет ли политическая ситуация в мире на мое решение поработать в России? Нет. Конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем. Не вижу никаких причин отказываться от этого предложения.
Соглашусь ли я возглавить "Зенит"? Мы, тренеры, являемся профессионалами своего дела и становимся первыми для болельщиков команды, которую тренируем!", - сказал Каррера.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. После работы в московском клубе 57-летний тренер был главным тренером греческого АЕКа (2019 - 2020 гг.) и итальянского "Бари" (февраль - апрель 2021 года).
После 22-го тура Российской Премьер-лиги таблицу единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб набрал 48 очков. "Динамо" отстает от "Зенита" на 5 очков, в активе бело-голубых 43 очка. Тройку замыкает ЦСКА, подопечные Алексея Березуцкого в 22 матчах набрали 42 очка. "Спартак" располагается на 9-й строчке, имея в своем активе 27 очков.
Источник: РБ Спорт
Каррера: конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что хотел бы поработать в России в будущем.
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