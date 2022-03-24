"Есть проблемы с федерацией или нет — мы об этом не говорим. Но одно я могу гарантировать: Яка абсолютно точно вернется в Россию после сбора. На данный момент в этом нет ни единого сомнения", - приводит слова Чибежа "РБ Спорт".
Яка Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешел из словенского "Рудара". Кроме того, прошлый сезон полузащитник провел в аренде в немецком "Ганновере". Бийол вызван на сбор национальной команды Словении, который сейчас проходит в Катаре.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бийол провел 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Агент Бийола: Яка абсолютно точно вернется в Россию из сборной. В этом нет ни единого сомнения
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, заверил, что его клиент вернется в расположение клуба из сборной Словении.
Фото: ПФК ЦСКА