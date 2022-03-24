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Билялетдинов: батумское "Динамо" надолго не задержит у себя Хвичу

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов усомнился, что Хвича Кварацхелия надолго перебрался в "Динамо" из Батуми.
Фото: Getty Images
"У нас не первый легионер уезжает в свете последних событий. Для "Рубина", конечно же, это потеря. Игрок хорошего уровня для нашего чемпионата. Но, мое мнение, батумское "Динамо" надолго не задержит его у себя", - цитирует Билялетдинова "Матч ТВ".

Сегодня Кварацхелия официально подписал временное соглашение с грузинским "Динамо Батуми". Полузащитник будет выступать за команду до конца июня этого года. Он временно приостановил свой контракт с казанским "Рубином"

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 19 матчей в РПЛ, в которых отличился двумя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего грузина в 16 млн евро.




Теги: Билялетдинов Д Рубин Кварацхелия Динамо Батуми
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