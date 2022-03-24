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Экс-арбитр Николаев: Гоцук ничего не сделал, чтобы уйти от столкновения с Айртоном

Бывший арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод, в котором защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук нанес травму защитнику "Спартака" Айртону.
Фото: ФК "Спартак"
"Защитник "Нижнего Новгорода" (Кирилл Гоцук - прим.) ничего не сделал, чтобы уйти от этого столкновения. Хотя, на мой взгляд, мог это сделать. Серьезная травма Айртона. VAR мог вмешаться. Очень много вопросов по этому эпизоду. Сергей Иванов сам очень хорошо играет в футбол и понимает единоборства. Почему он сам не увидел нарушения в этом эпизоде? Почему VAR не помог ему в этой ситуации?", - цитирует Николаева "РБ Спорт".

Напомним, Айртон получил травму в концовке первого тайма матча с "Нижним Новгородом". Защитник нижегородцев Кирилл Гоцук двигаясь с мячом, отдал передачу и после этого прямой ногой наступил на голеностоп Айртона. Арбитр встречи Сергей Иванов не обратил внимания на эпизод и отправил команды на перерыв. Айртон не смог покинуть поле самостоятельно и не сумел выйти на поле во втором тайме.

В итоге "Спартак" сыграл с "Нижним Новгородом" вничью. На гол Мартинса Перейры нижегородцы сразу же ответили точным ударом Юлдошева.

"Спартак" подал протест на решение арбитра, но КДК РФС не стал применять санкции к Гоцуку.


Теги: Гоцук Айртон Нижний Новгород Спартак Николаев
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