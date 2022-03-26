По данным "СЭ", 24-летний футболист оставил этот вопрос без ответа.
Ранее сообщалось, что Ахметов, чей контракт с ЦСКА истекает в конце сезона, может перейти на правах свободного агента в "Зенит".
В нынешнем сезоне Ахметов в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал три результативные передачи.
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Ахметов решил не комментировать ситуацию вокруг контракта с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отказался комментировать возможное продление контракта с московским клубом.
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