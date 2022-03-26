"Мозес отличный игрок. Не знаю, как бы его уход повлиял на команду. "Спартак" на каком месте, девятом? Скатываться ниже красно-белые уже не должны. "Спартак" должен только подниматься. А Мозес, ещё раз повторюсь, действительно хороший игрок", - цитирует Самедова "Чемпионат".
Ранее сегодня появилась информация, что Мозес мог перебраться в "Бернли", но АПЛ заблокировала переходы из РПЛ вне трансферного окна, чтобы не нарушать целостность лиги.
Мозес перебрался в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в 2020-м году. После окончания арендного соглашения красно-белые выкупили футболиста. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Мозес провел 26 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Самедов: Мозес отличный игрок. Не знаю, как бы его уход повлиял на команду
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов прокомментировал информацию о том, что полузащитник красно-белых Виктор Мозес мог покинуть команду.
Фото: РГ