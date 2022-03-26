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Каррера: Рассказов - очень перспективный защитник. Думаю, он не был бы лишним в "Венеции"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что защитник красно-белых Николай Рассказов мог перейти в "Венецию".
Фото: ФК "Спартак"
"Вау, совсем ничего не слышал об этом. Если честно, я очень удивлен этой новостью, но она меня радует. Рассказов — очень перспективный молодой защитник. Думаю, он не был бы лишним в "Венеции". Правильно ли он сделал, отказав итальянскому клубу? Это его выбор, не могу его осуждать. Но я бы посоветовал ему уехать, это был неплохой вариант продолжения карьеры", - цитирует Карреру "СЭ".

Ранее сегодня появилась информация, что Рассказов зимой получил предложение от итальянской "Венеции", но отказался от перехода. Контракт защитника со "Спартаком" истекает в конце сезона, поэтому сейчас он может свободно вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне Рассказов провел за "Спартак" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.


Теги: Рассказов Каррера Спартак Венеция
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