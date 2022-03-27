"Думаю, Малком и Клаудиньо уже вернулись в Россию. У них все в порядке", - приводит слова агента Sport24.
Стоит отметить, что Малком и Клаудиньо уже тренировались на базе "Зенита" в Удельном парке 24 марта.
Полузащитник Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года. Контракт 25-летнего бразильца с российским клубом рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне Малком провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. В общей сложности за "Зенит" футболист сыграл в 67 матчах.
Бразильский полузащитник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в августе прошлого года. Его трудовое соглашение с петербуржцами истекает летом 2026 года. 25-летний футболист сыграл за "Зенит" в 24 матчах, на его счету 9 голов и 4 результативные передачи.
Агент: думаю, Малком и Клаудиньо уже в России
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, отметил, что оба бразильца, вероятно, уже вернулись в Россию из отпуска во время перерыва на матчи сборных.
Фото: ФК "Зенит"