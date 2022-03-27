"Критиковать вратарей "Спартака" всегда было модным, тут без вариантов. Непростая работа защищать ворота красно-белых. Максименко и Селихов — голкиперы высокого уровня, но ребятам не хватает стабильности по разным причинам. Селихова травмы постоянно беспокоят, но сейчас он выглядит намного увереннее и лучше. Думаю, что и Максименко наберет форму и составит конкуренцию", - цитирует Нигматуллина "РБ Спорт".
Максименко начинал сезон в качестве основного голкипера "Спартака", но после разгромного поражения от "Зенита" (1:7) в 12-м туре уступил место в воротах Селихову. Всего в нынешнем сезоне на счету Максименко 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он пропустил 29 мячей и четырежды оставил ворота "сухими".
Селихов, сменивший Максименко в середине сезона, с того момента выходил на поле 14 раз, пропустив 17 мячей и дважды оставив ворота на замке. Контракт голкипера со "Спартаком" истекает в конце текущего сезона.
Нигматуллин: критиковать вратарей "Спартака" всегда модно, но Максименко и Селихов - голкиперы высокого уровня
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о критике в сторону вратарей "Спартака" Александра Максименко и Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"