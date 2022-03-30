Об этом пишет РИА Новости.
Сине-бело-голубые отпустили в сборную Колумбии полузащитника Вильмара Барриоса, в расположение Хорватии уезжал защитник Деян Ловрен, а защитник Нуралы Алип был отпущен в национальную команду Казахстана.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Ловрен уже вернулся в расположение клуба.
Ловрен был вызван в сборную Хорватии для участия в товарищеском турнире в Дохе (Катар), однако матчи со Словенией (1:1) и Болгарией (2:1) он пропустил.
Барриос вчера провел полный матч против Венесуэлы в заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022. Колумбийцы победили со счетом 1:0, но не вышли на мундиаль, заняв 6-е место в турнирной таблице.
Алип сыграл в двух матчах за сборную Казахстана в плей-аут Лиги наций с командой Молдавии. Казахстан обыграл Молдавию (2:1, 0:1 (5:4 - по пенальти)) и остался в лиге С на следующий сезон Лиги наций.
Ловрен вернулся в расположение "Зенита"
Легионеры "Зенита" прибудут в клуб из сборных до игры с "Сочи"
Все иностранные футболисты петербургского "Зенита", находящиеся в расположении своих сборных, прибудут в клуб до матча с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"