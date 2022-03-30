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Газизов объяснил уход Табидзе из "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что уход из команды защитника Джемала Табидзе связан с его здоровьем.
Фото: ФК "Уфа"
"Для нас это был серьезный актив. У Табидзе заканчивался контракт в июне, но мы решили расстаться раньше времени по обоюдному согласию. В последний год он был травмирован, зимой работал с командой, но еще не восстановился. Здесь ситуация больше связана с его здоровьем", - цитирует Газизова РИА Новости.

Защитник Джемал Табидзе перешел в "Уфу" летом 2017 года. В текущем сезоне 26-летний футболист не провел ни одного матча за башкирский клуб из-за травмы. В общей сложности за "Уфу" Табидзе сыграл в 91 матче, в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач.

Также в России Джемал защищал цвета екатеринбургского "Урала". В составе сборной Грузии Табидзе провел 14 матчей, на его счету 1 забитый мяч.

"Уфа" в таблице РПЛ идет на 15-м месте, набрав в 22 матчах 18 очков.

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Теги: УФА Газизов Табидзе
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