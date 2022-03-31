По данным источника, клуб активизировал переговоры с полузащитником на прошлой неделе. Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли удовлетворен игровыми и личными качествами Бакаева. При этом против возможного продления выступают спортивный директор красно-белых Лука Каттани и Зарема Салихова.
Бакаев является воспитанником "Спартака". Его действующий контракт с клубом подходит к концу летом. Ранее "Спартаку" не удавалось договориться с полузащитником об условиях нового соглашения.
В нынешнем сезоне Бакаев провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной России в 5 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта Бакаева. Ваноли выступает "за", Зарема и Каттани - "против"
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ведет с клубом переговоры о продлении контракта.
Фото: ФК "Спартак"