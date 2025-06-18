Министр спорта Татарстана - о срыве трансфера Даку в "Зенит": для "Рубина" это хорошо

"Для команды это хорошо, как и трансфер с точки зрения денег. Это решения клуба - должен быть баланс между ценой и качеством. Случилось, как случилось. Как бы он сыграл в "Зените" - это уже философия, этого не произошло", - сказал Леонов "Матч ТВ".
"Зенит" не смог завершить сделку по трансферу Даку из "Рубина", хотя казанский клуб ранее подтвердил факт переговоров по игроку. Сообщается, что питерцы не смогли договориться с футболистом о будущей зарплате игрока.
Даку в минувшем сезоне РПЛ забил 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только Манфреду Угальде из "Спартака", у которого 17 мячей.