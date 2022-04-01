Как сообщает источник, "Истанбул Башакшехир" хотел вы видеть обоих футболистов в своей команде, но рассматривает и вариант с подписанием только одного из них.
"Зенит" в начале марта объявил об уходе Ярослава Ракицкого. Сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне он успел провести за питерцев 23 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Иван Ордец официально не покидал "Динамо", но не принимал участие ни в одном из официальных матчей после возобновления сезона в 2022 году. На его счету 18 сыгранных матче в этом розыгрыше РПЛ, в которых он отметился одним забитым голом. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.
Источник: "Metaratings"
Источник: "Истанбул Башакшехир" может подписать Ордеца и Ракицкого
Турецкий "Истанбул Башакшехир" заинтересован в приобретении Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого.
Фото: "СЭ"