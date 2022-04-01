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Источник: "Истанбул Башакшехир" может подписать Ордеца и Ракицкого

Турецкий "Истанбул Башакшехир" заинтересован в приобретении Ивана Ордеца и Ярослава Ракицкого.
Фото: "СЭ"
Как сообщает источник, "Истанбул Башакшехир" хотел вы видеть обоих футболистов в своей команде, но рассматривает и вариант с подписанием только одного из них.

"Зенит" в начале марта объявил об уходе Ярослава Ракицкого. Сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне он успел провести за питерцев 23 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Иван Ордец официально не покидал "Динамо", но не принимал участие ни в одном из официальных матчей после возобновления сезона в 2022 году. На его счету 18 сыгранных матче в этом розыгрыше РПЛ, в которых он отметился одним забитым голом. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2024 года.

Источник: "Metaratings"


Теги: Ордец Ракицкий Истанбул Башакшехир Зенит Динамо Российские трансферы
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