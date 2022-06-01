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Кутепов перевел деньги на дорогостоящую операцию жителю воронежской области

Галина Зуева рассказала, что защитник "Спартака" Илья Кутепов перевел 100 тысяч рублей на лечение ее сына Владислава Зуева.
Фото: ФК "Спартак"
"Он (Илья) перевёл огромную сумму денег в размере 100 тысяч рублей. Большущее ему спасибо! Влад работал на Калачеевском сырзаводе, у его коллеги по цеху были друзья, которые помогли выйти на футболиста. Он (Кутепов) вообще не хотел озвучивать своё имя. Но, думаю, так нельзя: человек выделил такую большую сумму, но нельзя не знать его имени. Мы хотим упомянуть о нем, передать ему свои благодарности", - цитирует маму пострадавшего "Матч ТВ".

Напомним, ранее сегодня Илья Кутепов объявил о том, что покидает "Спартак". При этом клуб все еще не делал официальных заявлений на этот счет, а контракт защитника будет действовать еще месяц.

В завершившемся сезоне Кутепов провел пять матчей за основную команду "Спартака", не отметившись результативными действиями. Кроме того, экс-защитник сборной России сыграл три матча в ФНЛ за "Спартак-2".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кутепова в 1,2 млн евро. В июле этого года ему исполняется 29 лет.


Теги: Спартак РПЛ
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