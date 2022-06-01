"Он (Илья) перевёл огромную сумму денег в размере 100 тысяч рублей. Большущее ему спасибо! Влад работал на Калачеевском сырзаводе, у его коллеги по цеху были друзья, которые помогли выйти на футболиста. Он (Кутепов) вообще не хотел озвучивать своё имя. Но, думаю, так нельзя: человек выделил такую большую сумму, но нельзя не знать его имени. Мы хотим упомянуть о нем, передать ему свои благодарности", - цитирует маму пострадавшего "Матч ТВ".
Напомним, ранее сегодня Илья Кутепов объявил о том, что покидает "Спартак". При этом клуб все еще не делал официальных заявлений на этот счет, а контракт защитника будет действовать еще месяц.
В завершившемся сезоне Кутепов провел пять матчей за основную команду "Спартака", не отметившись результативными действиями. Кроме того, экс-защитник сборной России сыграл три матча в ФНЛ за "Спартак-2".
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кутепова в 1,2 млн евро. В июле этого года ему исполняется 29 лет.
Кутепов перевел деньги на дорогостоящую операцию жителю воронежской области
Галина Зуева рассказала, что защитник "Спартака" Илья Кутепов перевел 100 тысяч рублей на лечение ее сына Владислава Зуева.
Фото: ФК "Спартак"