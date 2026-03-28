Глушаков прокомментировал победу России в игре с Никарагуа

"Болельщики хотели увидеть разгромную победу нашей команды, но, к сожалению, крупно выиграть не получилось. Не удался матч.
Может быть, подошли к этой встрече не очень серьезно некоторые игроки. Но и против Никарагуа было не так легко играть", - сказал Глушаков "Матч ТВ".
Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на "Ozon Арене". Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Голами за команду Валерия Карпина отличились нападающий Лечи Садулаев, форвард Константин Тюкавин и полузащитник Александр Головин.