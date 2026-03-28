Глушаков прокомментировал победу России в игре с Никарагуа

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о матче команды против Никарагуа.
Фото: РФС
Денис Глушаков предположил, что не все игроки сборной России серьезно отнеслись к матчу с Никарагуа.

"Болельщики хотели увидеть разгромную победу нашей команды, но, к сожалению, крупно выиграть не получилось. Не удался матч.

Может быть, подошли к этой встрече не очень серьезно некоторые игроки. Но и против Никарагуа было не так легко играть", - сказал Глушаков "Матч ТВ".

Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на "Ozon Арене". Хозяева одержали победу со счетом 3:1. Голами за команду Валерия Карпина отличились нападающий Лечи Садулаев, форвард Константин Тюкавин и полузащитник Александр Головин.

