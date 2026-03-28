Экс-тренер сборной России высказался о матче с Никарагуа

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о матче команды против Никарагуа.
Анатолий Бышовец заявил, что благодаря товарищеским матчам сборной России у футболистов есть игровая практика.

"Впечатления от игры с Никарагуа положительные. Это связано с отношением к сборной России - что она есть, есть практика и возможность просмотреть кандидатов.
Хотя матчи с такими командами малоинформативные в плане качества игроков и уровня, на котором приходится играть. Но отношение наших игроков вселяет уверенность, что это правильно", - сказал Бышовец "Чемпионату".

Вчера, 27 марта, на "Ozon Арене" состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились левый вингер Лечи Садулаев, нападающий Константин Тюкавин и полузащитник Александр Головин.

Национальная команда Никарагуа располагается на 131-й строчке в рейтинге сборных ФИФА. Россия занимает 36-е место в этом списке.

