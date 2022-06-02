"Мы с ним разговаривали. Понятно, что он был расстроен. Мы должны принять его решение. С Ярославом произошло нормальное расставание. У них состоялся разговор с Александром Ивановичем Медведевым, после которого было принято решение об уходе. Рабочая ситуация", - сказал Аршавин.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года из донецкого "Шахтера". Покинул украинец российский клуб в марте 2022 года. В общей сложности в составе сине-бело-голубых" Ракицкий провел 108 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Ярослав - четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, а также один раз он становился победителем Суперкубка России.
Источник: РБК Спорт
"Мы должны принять его решение". Аршавин - об уходе Ракицкого из "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал уход из петербургской команды украинского защитника Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"