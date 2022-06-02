По информации источника, основным для игрока является вариант с переездом в Турцию, продолжение карьеры в России маловероятно.
Решение о будущем клубе Дзюба примет после того, как вернется из отпуска.
В минувшем сезоне Российской Премьер-лиге нападающий принял участие в 28-ми играх питерцев, в которых отметился 11-ю голами и пятью результативными передачами.
"Зенит" по итогам розыгрыша национального первенства завоевал четвертый чемпионский титул подряд.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Дзюба хочет продолжить карьеру в Турции. Варианты с клубами РПЛ маловероятны
Фото: ФК "Зенит"