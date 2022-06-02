"Нервничал, не мог смотреть, сидеть. Смотрел в раздевалке по телевизору. 93-я минута, сначала закрылся в душевой, просто ничего не делал, вышел на 93-й — пропустили. Как будто душу вытащили. Летали ли бутылки от злости? А смысл? У меня не летали, а так в раздевалке было горячо после игры. Трагедия? В жизни так случается, где-то бог дал, где-то — взял", - приводит слова Агаларова "Матч ТВ".
Напомним, "Уфа" на своем поле уступила в ответном стыковом матче "Оренбургу" (1:2), пропустив решающий гол на 94-й минуте встречи. Первая встреча закончилась вничью (2:2). Таким образом, следующий сезон уфимцы проведут в ФНЛ, а ее место в РПЛ займет "Оренбург".
Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в завершившемся сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
"Как будто душу вытащили. В жизни так случается". Агаларов - о вылете "Уфы" из РПЛ
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов прокомментировал вылет его команды из РПЛ.
Фото: РФС