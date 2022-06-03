Ранее сегодня экс-глава пресс-службы "Спартака" Леонид Трахтенберг сообщил, что Джикия начал испытывать проблемы со зрением за день до финала Кубка России с "Динамо" (2:1). Позже агент игрока сообщил, что у капитана красно-белых была серьезно повреждена роговица глаза.
"Сейчас он лечится каждый день. Динамика хорошая, все гораздо лучше. Чтобы все прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение 3-5 дней все будет в порядке. Сейчас нет никакого беспокойства", - цитирует Шпинева "СЭ".
Джикия попал в стартовый состав красно-белых на игру Кубка страны, после чего на 66-й минуте покинул поле – его заменил Максимилиано Кофрие. В результате "Спартак" одержал победу в турнире и впервые с 2003 года поднял над головой кубок страны.
В завершившемся сезоне Джикия провел за "Спартак" 39 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
Трахтенберг: Джикия мог пропустить финал Кубка России – он испытывал проблемы со зрением за три часа до матча
Стали известны сроки восстановления Джикии после повреждения глаза
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал о сроках восстановления футболиста после повреждения глаза.
Фото: ФК "Спартак"