"Юсуф отдыхает в Турции. Он восстановился после травмы спины. Проводит тренировки. Понемногу начинает работать. Языджи будет готов к первому тренировочному сбору. Все хорошо", - приводит слова агента "СЭ".
В зимнее трансферное окно Языджи на правах аренды до конца сезона перешел в московский ЦСКА из "Лилля". В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа. Сейчас ЦСКА ведет переговоры с "Лиллем" по трансферу игрока.
За армейский клуб Языджи провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
ЦСКА финишировал на 5-м месте в Российской Премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22. В 30 матчах армейцы набрали 50 очков. В последнем туре столичный клуб разгромил "Ростов" (4:0).
Агент Языджи: Юсуф восстановился после травмы. Он будет готов к первому сбору
Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии игрока.
Фото: ПФК ЦСКА