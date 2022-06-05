"Непонятно, почему он "Спартаку" оказался не нужен. Креативный, хороший футболист. "Зениту" он однозначно поможет. Слабо провел последний сезон? На многие матчи его редко выпускали, на финал Кубка не выпустили. А так он забивает, хороший игрок", - цитирует Терехина "Спорт уик-энд".
Ранее "Спартак" объявил об уходе Бакаева – срок действия контракта клуба с футболистом подошел к концу. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 26-ти матчах красно-белых в Российской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет шесть результативных передач.
Терехин: непонятно, почему Бакаев оказался не нужен "Спартаку" – "Зениту" однозначно поможет
Экс-футболист "Динамо" Олег Терехин высказался об уходе из "Спартака" полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ