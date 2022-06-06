Петербуржцы встретятся с "Црвеной Звездой". Об этом сообщил генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич.
"3 июля "Црвена Звезда" проведет товарищеский матч против "Зенита" в Сочи", - заявил Терзич.
"Зенит" в сезоне-2021/22 выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили чемпионство в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив" (3:1). В 30-ти матчах подопечные Сергея Семака набрали 65 очков.
Готовится к новому сезону "Зенит" будет на своей базе в Удельном парке в Санкт-Петербурге.
Источник: РБ Спорт
"Зенит" встретится с "Црвеной Звездой" в рамках предсезонной подготовки
Стал известен соперник "Зенита" по товарищескому матчу во время подготовки к сезону-2022/23.
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