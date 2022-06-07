- Не знаю, как всё сложится, но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать там подготовку к новому сезону, - передает слова Крыховяка Sport.pl.
Напомним, что 31-летний полузащитник Гжегож Крыховяк провел весеннюю часть минувшего сезона в греческом АЕКе. В марте 2022 года поляк воспользовался опцией временной приостановки контракта до 30 июня 2022 года, разрешенной ФИФА в начале весны, и заключил краткосрочное соглашение до конца сезона с афинским клубом, за который в 9 сыгранных матчах забил 2 гола и выполнил 2 результативных передачи.
Крыховяк перешел в "Краснодар" из московского "Локомотива" летом 2021 года. До приостановки контракта он провел за "быков" 14 игр, в которых отличился 4 раза. Контракт польского хавбека и "Краснодара" действует до июня 2024 года.
Крыховяк планирует вернуться в "Краснодар" и готовиться к новому сезону в России
Полузащитник "Краснодара" и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, что по состоянию на данный момент планирует продолжить играть за российский клуб в новом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"